Birsen Tezer - Joker Pub

Türkiye'nin en değerli caz vokalistlerinden büyülü sesiyle Birsen Tezer, zarif bir vokal, incelikli ve hüzünlü şarkılar ile 14 Nisan Cuma Akşamı Joker Pub'da sevenleriyle buluşuyor.

Birsen Tezer - Joker Pub

Türkiye'nin en değerli caz vokalistlerinden büyülü sesiyle Birsen Tezer, zarif bir vokal, incelikli ve hüzünlü şarkılar ile 14 Nisan Cuma Akşamı Joker Pub'da sevenleriyle buluşuyor..

18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.

Detaylar :

İl : Çanakkale

İlce : Merkez

Mekan : Joker Bar

Mekan Adresi : Kemalpaşa Mahallesi Matbaa Sokak No: 3

Başlangıç Saati : 14.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 23: 00: 00

Kategori : Birsen Tezer - Joker Pub

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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