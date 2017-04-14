Birsen Tezer - Joker Pub
Türkiye'nin en değerli caz vokalistlerinden büyülü sesiyle Birsen Tezer, zarif bir vokal, incelikli ve hüzünlü şarkılar ile 14 Nisan Cuma Akşamı Joker Pub'da sevenleriyle buluşuyor.
Türkiye'nin en değerli caz vokalistlerinden büyülü sesiyle Birsen Tezer, zarif bir vokal, incelikli ve hüzünlü şarkılar ile 14 Nisan Cuma Akşamı Joker Pub'da sevenleriyle buluşuyor..
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Detaylar :
İl : Çanakkale
İlce : Merkez
Mekan : Joker Bar
Mekan Adresi : Kemalpaşa Mahallesi Matbaa Sokak No: 3
Başlangıç Saati : 14.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 23: 00: 00
Kategori : Birsen Tezer - Joker Pub
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io