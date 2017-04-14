Türkiye'nin en değerli caz vokalistlerinden büyülü sesiyle Birsen Tezer, zarif bir vokal, incelikli ve hüzünlü şarkılar ile 14 Nisan Cuma Akşamı Joker Pub'da sevenleriyle buluşuyor..



18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.



Detaylar :



İl : Çanakkale



İlce : Merkez



Mekan : Joker Bar



Mekan Adresi : Kemalpaşa Mahallesi Matbaa Sokak No: 3



Başlangıç Saati : 14.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Birsen Tezer - Joker Pub



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır