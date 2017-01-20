Büyülü sesiyle sizi etkileyen isim Birsen Tezer, Hayal Kahvesi Atakent sahnesinde sizinle olacak.



Bülent Ortaçgil'in "Kimseye Anlatmadım" şarkısına yaptığı düetle dikkatleri üzerine çeken Birsen Tezer, daha sonra yine Ortaçgil ile birlikte seslendirdiği "Çığlık Çığlığa" adlı şarkıyla ismini geniş kitlelere duyurdu. Kendi bestelerinin yanı sıra Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur, İlhan Şeşen ve Zafer Cınbıl'ın eserlerini yorumladığı ilk albümü "Cihan"ı 2009 yılında yayımlayan Birsen Tezer, son albümü "İkinci Cihan"ı 2013 yılında yayınladı. Birsen Tezer, Akın Eldes (elektrik gitar), Birol Ağırbaş (perküsyon), Bülent Ortaçgil (akustik gitar), Erkan Oğur (perdesiz gitar, kopuz), İlhan Şeşen (vokal), Özer Arkun (çello), Sibel Köse (vokal), Tarık Aslan (bendir, erbane) gibi değerli isimlerin de konuk müzisyen olarak yer aldığı "İkinci Cihan" albümünden parçalar seslendireceği performansıyla konuk oluyor.