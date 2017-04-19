Birlikte Yaşadığı Kadını Öldürüp Intihara Kalkıştığı Iddiası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişinin, birlikte yaşadığı kadını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.



Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi Işıklar Caddesi'nde bir apartmanın üçüncü katında yaşayan iki çocuk annesi Nuran S'yi (45), bu binanın merdivenlerinde boğazı kanlar içinde hareketsiz gören komşuları durumu polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, boğazından bıçaklandığı anlaşılan Nuran S'nin öldüğünü belirledi.



Olayı öğrenerek gelen kadının çocukları ve yakınları fenalık geçirdi.



Kadının cesedi Manavgat Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



Zanlıya arkadaşları telefonla ulaştı



Olayla ilgili araştırma yapan Cinayet Bürosu ekipleri, Nuran S'yi birlikte yaşadığı öne sürülen Hidayet Ö'nün öldürmüş olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaştı.



Polis, olay yerinin 50 metre karşısında bir apartmanın zemin katındaki Hidayet Ö'nün evinde arama yaptı ancak bu kişinin evde olmadığı anlaşıldı.



Arkadaşları tarafından telefonla ulaşılan Hidayet Ö, olayın yaşandığı yerden yaklaşık 400 metre ileride bir evin bahçesinde boğazından bıçakla yaralanmış bulundu.



Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alınan şüphelinin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.



Çocuklarının ilk evliliğinden olduğu, ikinci evliliğini yaptığı Kadir S. ile boşanma aşamasında bulunduğu öğrenilen Nuran S'nin, bu süreçte bir otelde bulaşıkçı olarak çalışan Hidayet Ö. ile birlikte yaşadığı iddia edildi.



Nuran S'nin, yakınlarının araya girmesiyle eşiyle barıştığı ve Hidayet Ö'nün bunu öğrenmesi üzerine cinayeti işledikten sonra intihara kalkıştığı ileri sürüldü.