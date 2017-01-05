Kıskançlık Krizine Girdi, Birlikte İçki İçtiği Özbek Kız Arkadaşını Öldürdü

Konya'da 5 arkadaşıyla birlikte bir evde alkol alan İbrahim S., iddiaya göre kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada, rastgele açtığı ateşle kadın arkadaşı Özbekistan uyruklu 23 yaşındaki Ronava Kalorx'u, tabancayla başından vurdu. Hastaneye kaldırılan Ronava Kalorx, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kaçan şüpheliyi arıyor.

BİRLİKTE ALKOL ALMAYA BAŞLADILAR

Olay, saat 00.10 sıralarında merkez Meram İlçesi Alavardı Mahallesi Akhan Sokaktaki stüdyo dairede meydana geldi. İbrahim S. ve kadın arkadaşı Ronava Kalorx'un da aralarında bulunduğu 2'si kadın 5 kişi, birlikte alkol almaya başladı.

TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Bir süre alkol aldıktan sonra İbrahim S. ile Ronava Kalorx arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından İbrahim S., iddiaya göre, Ronava Kalorx ile onun yanındaki yine Özbekistan uyruklu kadına, "Ben gidiyorum, hadi buradan gidelim" dedi.



KISKANLIK KRİZİNE GİRDİ, DEHŞET SAÇTI

Ronava Kalorx ve arkadaşının da evde kalmak istediğini söylemesi üzerine İbrahim S., iddiaya göre kıskançlık yüzünden evden çıktığı sırada rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ronava Kalorx, merminin başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

KANLAR İÇİNDE KALAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içinde kalan Ronava Kalorx, arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ronava Kalorx, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.