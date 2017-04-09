Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a sahasında 4-3 yenilen Trabzonspor'da kulüp başkanı Muharrem Usta, maçın kendi adlarına gelecekte en iyi olmanın dönüm noktası olduğunu belirtti.



Usta, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Trabzonspor-Beşiktaş maçı yılın en iyi maçıydı. Bu tarihin önemi ileride daha iyi anlaşılacaktır. Neden mi? Birlikte doğru yoldayız." ifadelerini kullandı.



Trabzonspor-Beşiktaş maçının kazananının milyonlarca futbolsever olduğunu vurgulayan Usta, şunları kaydetti:



"Harika bir ortam ve harika bir maçtı. Üzgün değil sevinçliyiz, çünkü sağlam geliyoruz. Takımına bu kadar aşık olan kaç şehir vardır ki dünyada. Trabzonspor-Beşiktaş maçı bizim adımıza gelecekte en iyi olmanın dönüm noktasıydı. Bazen kazanarak ama bazen de kaybederek geleceği inşa edersiniz. Unutmayalım ki hayat acısıyla ve tatlısıyla güzeldir."



Başkan Usta, koreografi ve oluşturdukları atmosfer nedeniyle taraftara saygı ve sevgilerini sundu.