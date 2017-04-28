Birlikspor, Tepecik maçını prova etti

Ligin son haftasında Büyükçekmece Tepecik Spor'a hazırlanan Birlikspor tam sahada çift kale maç yaparak hazırlıklarını tamamladı. Ardından kampa giren takım İstanbul'da maç saatini bekliyor

Kırmızı-Beyazlılar, Gökhan Meral ve Turgay Gölbaşı'nın sarı kart cezalısı olacağı için kadroda bulunmayacağı maçın hazırlıklarını tam sahada yüksek tempolu çift kale maçla tamamladı. Takımda genç oyuncuların tecrübeli futbolcularla birlikte sergilediği performans memnuniyet yarattı. Antrenmandan sonra kampa giren takım dün İstanbul'a hareket etti. Beylikdüzü Hilton Garden Inn Hotel'de konaklayan Kırmızı-Beyazlılar maç saatini bekliyor.

hakemler İzmİr'den

Birlikspor'un Büyükçekmece Tepecik Spor ile Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 15.30'da oynayacağı maçı İzmir bölgesinden B klasman hakem Hakan Akmısır yönetecek. İzmir bölgesinden Sercan Ertemçöz ve Muğla bölgesinden Ersin Erbay yardımcılıklarını yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İzmir bölgesinden C klasman hakem Özgür Sepin olacak. Ekrem Öztemel ve Osman Yıldırım ise temsilci olarak atandı. Engin Lakot ise karşılaşmada gözlemci olarak görev yapacak.

İlk maçta 2-1 yendİk

Ligden düşüşü geçen hafta kesinleşen Tepecikspor 33 haftada 32 puan toplayabildi. Evinde oynadığı 16 karşılaşmadan ise 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 27 puan biriktirdi. Play-OFF'u garantileyen Birlikspor ise 16 deplasman maçından 6'sında galibiyet, 3'ünde beraberlik 7'sinde de mağlubiyet alarak karnesine 21 puan yazdırdı. Ligin ilk yarısındaki karşılaşmada Birlikspor Onur Garip ve Mehmet Gürkan Öztürk'ün golleriyle rakibini 2-1'lik skorla evine eli boş yollamıştı.

