Birlikspor mobilde indirimler cebinizde



Teknolojiyi takip eden Kocaeli Birlikspor mobil uygulama yaptırdı.

Kocaeli Birlikspor Kulübü yeni projesi olan ve kulübe gelir getirmesi, esnaf ile taraftarın da fayda sağlaması amaçlanan mobil uygulamayı basın toplantısıyla tanıttı. Kulüp başkanı Erhan Yılmaz, sportif direktör Çağrı Arslan, projenin reklam yüzü olan teknik direktör Fatih Akyel , Körfez Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, projenin uygulayıcı firması juubel! firması proje yöneticileri; Mustafa Bulut, Onur Baydar ve Burak Can Akyatan toplantıda hazır bulundu.

DESTEK SİZDEN BAŞARI BİZDEN

Projenin kendilerini çok heyecanlandırdığını belirten kulüp başkanı Erhan Yılmaz, "Teknolojiyi yakından takip ediyor, hızına biz de ayak uydurmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz günden beri yenilik ve yeni oluşumlar için elimizden geleni yapıyoruz. 'Destek sizden, şampiyonluk bizden' diyerek yola çıktık. Hem ilçemizle hem kentimizle bütünleşme anlamında önemli bir adım olacak. Herkese bir telefon kadar yakın olacağız. Halkımızdan uygulamayı telefonuna indirmesini, esnafımızdan da projede yer alarak bize destek olmasını istiyorum" dedi.

İNTERNETTE AMİGO OLACAK

İnternette amigo görevi üstelenmek adına amatör futbola destek olmak için sosyal sorumluluk projesi olarak doğan internet tabanlı proje üreten firma Juubell!'in proje yöneticisi Mustafa Bulut, "Türkiye'ye ilk defa Kocaeli Birlikspor ile giriş yapan İsviçreli firmayız. Kulüp başkanı ve ekibinin vizyonu, bakış açısı, profesyonelliği bizi birlikte çalışma noktasında heyecanlandırdı. Yazdığımız uygulama üzerinden Kocaeli'de taraftar, oyuncu, halk ve yönetimi hareketlendirerek herkesin cebine girmeyi amaçlıyoruz.

BİR YILDA 600 BİN İNDİRME

Eşine 'günaydın' demeden telefona bakan toplumuz ve akıllı telefonlar artık çok büyük bir pazarlama aracı. Bu da yatırımcıları hareketlendiriyor ve Türkiye pazarına girmeye itiyor. Juubel! olarak biz de bu firmaların ülkemizde sporu ve kulüpleri fonlamalarına aracı oluyoruz. Kocaeli Birlikspor adına uygulamayı sahaya indireceğiz. Tüm esnafa dokunmak, bir yılın sonunda 600 bin kişinin kullandığı uygulamayla değer yaratma amacındayız.

İNDİRİLDİKÇE DİKKAT ÇEKECEK

Buradan kulübe aktaracağımız gelirler noktasında; uygulama içerisinde reklam alacağız. Büyük sponsorlukların haricinde duygusal bağ kurabileceğimiz esnafa tek tek gideceğiz ve projeye dahil edeceğiz. Çok cüzi miktarlarla ve yüksek sayısal katılımla kulübe ciddi ek gelir kaynağı yaratacağız. Uygulama üzerinden kulüple ilgili haber dışında işletmelerle ilgili bilgi alıp, iletişim kurulabilecek. Uygulama indirme sayısı arttıkça reklam değeri artacak ve büyük sponsorların ilgisini çekeceğiz. Bir de anlık mesaj bilgilendirmelerimiz olacak. Juubel! temsilcisi maça gidecek ve canlı olarak anlık bilgilendirme mesajı alacak.

KULÜBE MALİYETİ OLMAYACAK

Ayrıca uygulamayla taraftarların bölge esnafından indirim alabileceği kampanya yaratmış olacağız. Bu yolla işletmelerin de taraftara ulaşımını ve reklamını kolaylaştıracağız. İndirmeyle doğru orantılı olarak kulübe gelir sağlanacak. Bu projenin kulübe hiçbir mali yükümlülüğü yok. Alt yapı, operasyonel maliyetler ve yazılım giderlerini firmamız üstleniyor. Reklam ve içerik desteğini Kocaeli Birlikspor sağlayacak.

HEPSİNE TEK TEK DOKUNACAĞIZ

Operasyon ekibimizle sahada hem uygulama indirilmesine ilişkin çalışma yapacağız, hem de işletmelerin uygulamada yer almasını sağlamak için yüz yüze görüşmelerle hepsine tek tek dokunacağız. Körfez ile başlayıp bu projeyi tüm ile yayacağız. Çok kişinin cebinde olarak kulübü global markaların dikkatini çekecek bir noktaya getirmeyi hedefliyoruz. Pilot çalışmamızı tamamlayıp startı verdik. Kocaeli Birlikspor uygulamasını cep telefonlarınıza indirebilirsiniz" dedi.

REKLAM YÜZÜ FATİH AKYEL

Projenin reklam yüzü olan teknik direktör Fatih Akyel, "Böyle bir destek bizim için çok önemli. Taraftarımızın bu uygulamadan dolayı bize çok yakın olmaları, maçlara gelemediklerinde maçtaymış gibi haberdar olmaları bizim için çok önemli. Güzel bir proje. Halkımızın desteğini bekliyoruz. Bundan sonra her yerden Kocaeli Birlikspor'un maçlarını takip edebilecekler" dedi.

HER TÜRLÜ DESTEK VERECEĞİZ

Projenin en büyük destekçilerinden oda başkanı Yahya Öztürk, "Kocaeli Birlikspor'u uzun zamandan beri takip eden ve taraftarı olan biriyim. Esnaf olarak üyelerimize mesajla, reklamla, yaptığımız programlarla bildireceğiz. Takıma destek, Körfez'e destek anlamına gelir. Önce Körfez ile takımı birleştirmek, özdeşleştirmek, STK'larla, önde gelen yöneticilerle özdeşleştirmesi açısından çok önemli bu proje. Kulübe gelir kaynağı ve tanıtım açısından hayırlı olmasını diliyorum. Oda olarak arkasında olduğumuzu ve her türlü desteği vereceğimizi buradan beyan ediyorum" şeklinde konuştu.



