Birlikspor'da gözler Fethiye'ye çevrildi

Aydın, Onur ve kaleci Fatih'in dinlendirildiği antrenmana alt yapıdan Muhammet ve Batuhan da katıldı

Hafta sonu Keçiörengücü karşısında müthiş bir maç çıkaran, rakibine sahada nefes aldırmayan ancak sahadan son dakikada yediği golle 1 puanla ayrılan Kocaeli Birlikspor'da rota Fethiye'ye çevrildi. Pazar günü deplasmanda Fethiyespor'a konuk olacak 2. Lig Beyaz Grup'taki temsilcimiz hazırlıklarına önceki gün (Salı) yaptığı yenileme antrenmanıyla başladı. Antrenman toplantısının ardından maçta oynayanlar ve az süre oyunda kalanlarla oynamayanlar iki ayrı gruba bölündü. Her iki gruba farklı antrenman programı uygulandı. Kaleciler ise küçük antrenman sahasında ayrı çalıştı. Sakatlıkları bulunan Aydın Çetin, Onur Garip ve Fatih Öztürk ise dinlendirildi. Öte yandan alt yapıdan Muhammet Demir ve Batuhan Kürkan da kaleci antrenmanına katıldı.

FETHİYE'YE HAZIRLANIYORUZ

Hazırlıkları değerlendiren teknik direktör Fatih Akyel, "Geçtiğimiz hafta sonu kendi sahamızda berabere kaldık. Rakibimiz de üst sıralara oynayan, iyi bütçelerle kurulmuş iddialı bir takım. 1-0 mağlubiyetten 2-1 galibiyete geldik. Rakibimize nefes aldırmadık, pozisyon vermedik. Ama maalesef son dakikada karambolden gol yedik, galibiyeti koruyamadık. Peşinden de penaltı kaçırdık. Olmadı. Nasip böyleymiş. Önümüze bakıyoruz. Bu hafta da Fethiye'ye gidiyoruz. Onlar da 3 haftadır kazanıyor. Bizim için zor bir deplasman. Haftanın ilk antrenmanıyla hazırlıklarımıza başladık. Yenileme antrenmanı yapıyoruz. Onur, Aydın ve Fatih'in hafif sakatlıkları var. Tedbir amaçlı dinlendirdik. Umut sarı kart cezalısı olacak. İnşallah Fethiye'den puan ve puanlarla döneriz. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

