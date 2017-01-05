Birlikspor'da coşkulu antrenman

Kocaeli Birlikspor önceki gün oldukça coşkulu iki antrenmanı geride bıraktı. Antrenmana hafif ağrısı olan Burak Keskin dışında tüm takım eksiksiz katıldı. Isınma koşusu ve streching ile başlayan antrenman, çabukluk ve topla koordinasyon çalışmalarıyla sürdü. Sonrasında teknik direktör Fatih Akyel takımı iki gruba ayırarak kanat organizasyonları yaptırdı.

KALİTE ALKIŞ ALDI

Kulüp başkanı Erhan Yılmaz ve başkan vekili Ozan Keser'in de izlediği antrenmanda isabetli ortalar ve son vuruşlardaki kalite alkışlandı. Takımın oldukça moralli göründüğü antrenmanın son bölümünde tam sahada çift kale maç yapıldı. Kıran kırana geçen maçı Aydın Çetin'in golüyle "Beyaz Takım" 1-0 kazandı. Birlikspor dün akşam saatlerinde ise Tokatspor ile kampın 3. ve son hazırlık maçını yaptı.