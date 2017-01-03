Birlikspor 2 yönlü çalıştı

Teknik direktör Fatih Akyel günün ilk antrenmanında takımı ikiye böldü. Bir grup fitness salonunda kuvvet çalışırken diğer grup önce düz koşu, ardından dar alanda maç yaptı. Sonrasında gruplar yer değiştirdi. Gençlerin son derece istekli olduğu gözlenen antrenmanda tecrübeli oyuncularla uyumları da dikkat çekti.

MAÇ VARDI

Futbolculara yükleme yapan Akyel sezonun ikinci yarısında gerekli performansı ortaya koymayı sağlayacak kuvvet, dayanıklılık, sürat, çabukluk ve taktik depoluyor. Öte yandan Birlikspor dün (Salı) saat 16:00'da Derincespor'un grubunda bulunan 3.Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediye Spor ile kampın ikinci hazırlık maçını yaptı.



