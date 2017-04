Birlik ve Beraberlik Mesajının Verildiği Klip Tam Not Aldı

Efeler Belediyesi tarafından, Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın talimatlarıyla kuruluşundan bu yana geleneksel hale getirilen, 'Efeler İçin Söyle Klibi' bu sefer tüm Türkiye'ye mesaj verdi. Klip izleyici ve dinleyicilerinden tam not aldı.



Başkan Özakcan'ın talimatıyla 3 yıldır belediyenin kuruluş yıl dönümü onuruna çekilen kliplerin üçüncüsünde, Türkiye'nin 7 farklı bölgesine ait birbirinden güzel türkülere yer verilirken, Efeler'in çeşitli mahalleleri ve tarihi mekanlarının da tanıtımı yapıldı. Müzik yönetmenliğini Doğuş Can Topal ve mix-mastering çalışmalarını Burak Usluer'in gerçekleştirdiği klipte, Trabzon yöresine ait Gemiler Giresun'e, Tekirdağ yöresine ait Dramanın İçinde Yaparlar Pazar, Erzurum yöresine ait Bu tepe Pullu Tepe, Diyarbakır yöresine ait Makaram Sarıbağlar, Ankara yöresine ait Oyalı da Yazma Başında, Aydın Bozdoğan yöresine ait Pazardan Aldım Halı, Burdur yöresine ait Goca Çamın Gürlemesi türküleri yer aldı. Klipte ayrıca 7 bölgenin yöresel giysilerini giyen 14 kişilik folklor ekibi ile birlikte Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'da yer aldı. '3'üncü yılında Efeler, Türkiye için söylüyor' başlıklı proje, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Birlik ve beraberlik, ölümden başka her şeyi yener" sözü ile başlıyor. Klibin sonunda Çanakkale Türküsü söylenerek, "Efeler o gün olduğu gibi bu gün de Cumhuriyet'in yılmaz bekçileridir" denilerek klip sonlandırılıyor.



"BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERMEYE ÇALIŞTIK"



Efeler Belediye Meclisi'nin Nisan ayı meclis toplantısının ikinci oturumu öncesinde meclis üyelerine ve basın mensuplarına 'Efeler İçin Söyle-3' klibinin CD'sinin hediye edilmesinin ardından konuşan Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Üçüncü kuruluş yıl dönümümüz vesilesiyle 'Efeler İçin Söyle-3' klibini hazırladık. Klibimizde, Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden türküler yer alıyor. Türkülerimizle; ülkemizin birlik ve beraberliğini ifade etmeye çalıştık. Klibimizi beğenilerinize sunuyoruz" dedi. - AYDIN