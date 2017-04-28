Birlik Vakfı Öğrencileri, Nevin Şahin ve Rahmi Dilligil ile Buluşturdu

Niğde Birlik Vakfı şubesi öğrencileri 'Yedi Güzel Adam' senaristi Nevin Şahin ve oyuncu Rahmi Dilligil ile buluşturdu.



Niğde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Niğde Birlik Vakfı başkanı Mahmut Selim Albayrak, Niğde AK Parti kadın kolları başkanı Gülsüm Temur, parti üyeleri ve öğrenciler katıldı.



Programda konuşan Birlik vakfı Niğde şube Başkanı Mahmut Selim Albayrak, programın asıl amacının Yedi Güzel Adamı anmak ve anlamak olduğunu belirtti.



Başkan Albayrak konuşmasına şu şekilde devam etti; "Müslümanlık dünya'nın yüzde 90'ında apsolide edildiğini görüyoruz. Bugün Müslümanlığı yaşayan, sahip çıkmaya çalışan ve hatta biraz daha ileriye götürüp hilafet sancağını ayakta tutmaya çalışan bir Cumhurbaşkanına sahibiz." dedi.



Programa katılımcı olarak katılan 'Yedi Güzel Adam' senaristi Nevin Şahin ve oyuncu Rahmi Dilligil katılımcılara tecrübelerinden ve sinemanın insan üzerindeki etkisinden bahsettiler.



Katılımcılara Birlik Vakfı Niğde Şube Başkanı Mahmut Selim Albayrak, günün anısına plaket taktim ederken program hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - NİĞDE