Birlik Vakfı'ndan Müftü Hüseyin Hazırlar'a 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ahmet Sami Kutlu ve vakfın yönetim kurulu üyeleri, Kütahya İl Müftülüğü görevine atanan Hüseyin Hazırlar'ı makamında ziyaret etti.



Ziyarette İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'a Birlik Vakfı hakkında bilgi veren Başkan Ahmet Sami Kutlu, vakfın misyonu, vizyonu ve yaptığı çalışmaları anlattı.



Müftü Hazırlar'ı Birlik Vakfı'na da davet eden Kutlu, "Ağır sorumluluğuyla beraber zor bir görev olan İl Müftülüğü görevinizde başarılar diler, bu görevinizin İlimize ve şahsınıza hayırlar getirmesini temenni ederim" şeklinde konuştu.



Müftü Hazırlar'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın merkez teşkilatında Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İrşat Hizmetleri Daire Başkanlığı görevini ifa etmekteyken bu göreve atandım. Yüce Rabbimiz, bu kutlu vazifemiz esnasında bizleri bir an olsun istikametten ayırmasın. Tevfik ve inayetini üzerimizden hiçbir zaman eksik etmesin. Bizleri kendi rızasına ulaştıracak amellere, Kütahyalı kardeşlerimize faydalı olacak hayırlı ve etkin hizmetlere hep birlikte muvaffak kılsın" diye konuştu.



Ziyarette Kütahya Birlik Vakfı Başkanı Ahmet Sami Kutlu'nun yanı sıra Genel Sekreter Ercan Mercan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Uygun ve Halil Sever de hazır bulundu. (EFE) - KÜTAHYA