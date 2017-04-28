Birlik Vakfı Başkanı Leblebici İstifa Etti

Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanı Muzaffer Leblebici görevinden istifa etti.



Nevşehir Birlik Vakfı Başkanı Muzaffer Leblebici, yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir yürüttüğü Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanlığı görevinden işlerinin yoğunluğu nedeniyle ayrıldığını belirterek, Birlik Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Alacacı'ya istifa dilekçesini sundu.



Birlik Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Alacacı da, "Göreviniz süresince vakfımızın şubesinin teşkilatlanması, oluşması ve faaliyetlerinde gayretleriniz ve çalışmalarınız için teşekkür ediyoruz. 26 Nisan tarihli dilekçenizle işlerinizin yoğunluğu ve özel sebeplerinizden dolayı Başkanlık görevinizden istifa ettiğinizi bildirmiş bulunuyorsunuz. İstifanız Mütevelli heyetimizde görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Vakfımızın gönüldaşı olarak, vakfınıza bundan böylede değerli katkılarınızın devam edeceği şüphesizdir" açıklamalarında bulundu. - NEVŞEHİR