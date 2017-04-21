Birlik Vakfı Başkanı Aslan, Miraç Kandilini Kutladı

Birlik Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Fatih Aslan, tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandilini kutladı.



Başkan Mehmet Fatih Aslan, Miraç Kandilinde, kapıları herkese açarak, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik beraberlik ve kardeşliğin güçlenmesine gayret göstermesi gerektiğini belirterek, tüm İslam aleminin kandilini kutladı. Aslan, "Mübarek üç ayların içinde bulunduğumuz bu günlerde, 'Miraç Kandilini kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Peygamberimiz Hz. Muhammet (SAV) Efendimizin şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufkunu simgeleyen bu gecenin özünde her türlü kötülükten arınma, insanlığın yararına değerler üretme, fedakarlık, paylaşma, sorumluluk ve yüce mertebelere erişmek vardır. Bu mübarek gecede gönül kapılarımızı herkese açarak, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasını, birlik beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesini, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasını sağlamalıyız. Miraç Kandilli'nin iyilik ve güzelliğin hakim olduğu, kin ve nefretin yok olduğu bir yaşama vesile olmasını temenni ediyor, tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandilini tebrik ediyorum" dedi. - GAZİANTEP