Birlik Haber-Sen'den Basın Açıklaması

Birlik Haber-Sen Erzincan İl Temsilcisi Mustafa Sevilir, basın açıklaması yaptı.



Erzincan PTT Merkez Müdürlüğü Dağıtım Servisinde basın açıklaması yapan Sevilir, PTT'nin yok olmak üzere olan bir kurum iken son on yılda kar eden bir kurum haline geldiğini dile getirdi.



Memur-Sen ve Birlik Haber-Sen'in, üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel, özlük, mesleki, hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi hedeflediğini söyleyen Sevilir, sendika olarak ülkede cereyan eden her türlü haksızlık ve hukuksuzluğa karşı çıkmayı temel amaç saydıklarını söyledi.



Millet olarak 2016 yılında büyük imtihanlardan geçildiğini vurgulayan Sevilir, şunları dile getirdi:



"15 Temmuz'da bir dönüm noktası yaşadık. Millet olarak hep birlikte uçurumun kenarından döndük. Bizler sorumlu sendikacılığın gereği olarak 2016 yılında birçok badire atlatan ülkemizin selameti için kamu görevlileri olarak sıkıntılarımızı dillendirmedik adeta yutkunduk. Şu an bütün kamu görevlilerinin en büyük sıkıntısı 2015 yılı 3. dönem toplu sözleşmede mutabakata varılan maddelerin yürürlüğe konulmamasıdır. Bu da bizleri ziyadesiyle üzmektedir."