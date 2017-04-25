Birliğinde İntihar Etti

İZMİR'in Bornova İlçesi'ndeki 2'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan 25 yaşındaki jandarma er Ziya Ekmekçi, nöbet sırasında, üzerine zimmetli olan G-3 piyade tüfeğiyle başına ateş edip yaşamına son verdi.



Olay, 2'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda dün öğle saatlerinde meydana geldi. Adana doğumlu olan ve 1997/1 tertip olarak vatani görevini yapan jandarma er Ziya Ekmekçi, henüz bilinmeyen bir nedenle bunalıma girdi. Saat 12.00- 14.00 cephanelik nöbeti sırasında, Ekmekçi, iddiaya göre tek başınayken, üzerine zimmetli G-3 piyade tüfeğiyle başına ateş etti. Silah sesi üzerine cephaneliğe giren askerler durumu komutanlarına bildirdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ziya Ekmekçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Genç askerin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Konuyla ilgili ailesine bilgi verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - İzmir