Birleşmiş Milletler, Bu Yıl Yemen'de Açlık Tehlikesi Uyarısında Bulundu

Birleşmiş Milletler İnsani İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Stephen O'Brien, bu yıl Yemen'de açlık tehlikesi olduğu uyarısında bulunarak, ülkede 14 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyacı olduğunu söyledi.



Yemen'in BM Büyükelçisi Halid El Yamani BM Güvenlik Konseyi'nin Yemen'le ilgili yaptığı bir toplantıda konuşarak, Husilerin ceza siyaseti uyguladığını ve hakimiyet sağladıkları yerlerde halkı cezalandırmak için Yemen'i büyük bir hapishaneye çevirdiklerini söyledi.



BM Genel Sekreter Yardımcısı O'Brien ise BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, tarafların sivilleri korumada başarısız olduklarını, kaynak belirtmeden Taiz'in sürekli bombalanmasına dikkat çekerek, BM'nin yardımlarının engellenmeden kesintisiz devam etmesi gerektiğini ifade etti. Ülkede 14 insani yardım teşkilatı bulunmasına rağmen yeterli yardım yapılamadığına işaret etti.



O'Brien, iki milyonu aşkın Yemenlinin savaş sebebiyle evlerini terk ettiğini ve savaşın devam ettiği iki sene içinde bin 400 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi. O'Brien, ayrıca ateşkesi sağlaması için BM Güvenlik Konseyi'nin devreye girmesini istedi.



El Yamani, Husilerin gayrimeşruluğunu, Başkan Abdu Rabbi'nin meşruluğunu kabul etmeyen hiçbir planı kabul etmeyeceklerini söyledi. El Yamani, ülkede barış için şeri hükumetin şart olduğunu söyledi. - NEW YORK