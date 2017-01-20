Birleşik Metal İşçileri Sendikasının Grev Kararı

Bakanlar Kurulu tarafından, Birleşik Metal İşçileri Sendikasının bazı iş yerlerinde aldığı grev kararı "milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü" gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelendi.



Grevin ertelenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.



Buna göre, sendikanın, ABB Elektrik Sanayi Anonim Şirketi, Grid Solutions Enerji Endüstrisi Anonim Şirketi, Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Schneider Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile bunlara bağlı iş yerlerinde alınan grev kararının, "milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü" belirtilerek, 60 gün süreyle ertelenmesi kararlaştırıldı.