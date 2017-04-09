Birleşik Krallık'ta Oy Verme İşlemi Sona Erdi

Birleşik Krallık'ta yaşayan Türk vatandaşlarının, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için dört gün boyunca devam eden oy verme işlemi sona erdi.



Türk vatandaşları, dört gün boyunca başkent Londra'nın batısındaki Hammersmith Novotel Konferans Merkezi ile İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Başkonsolosluk çalışma ofisinde kurulan sandıklarda oy kullandı.



Yerel saatle 21.00 itibarıyla başkent Londra ve Edinburgh'taki sandıklar kapandı.