Birleşik Krallık 'Ta Halk Oylamasına Yoğun İlgi

LONDRA (AA) –Birleşik Krallık'ta yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için sandıkların son gününde yoğun bir katılım gösteriyor.



Türk vatandaşları başkent Londra'nın batısındaki Hammersmith Novotel Konferans Merkezi ile İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Başkonsolosluk çalışma ofisinde kurulan sandıklara giderek seçimin son gününde oylarını kullanıyor.



İngiltere'de mevsim normallerinin üzerinde sıcak ve güneşli bir hafta sonu olmasının katılımı olumlu yönde etkilediği dikkati çekiyor.



Geçtiğimiz hafta perşembe saat 9.00'da sandıklara gelmeye başlayan Birleşik Krallık'ta yaşayan Türk vatandaşları bugün yerel saatle 21.00'e kadar oy kullanmaya devam edecekler.