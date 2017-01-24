Birleşik Krallık'ın Brexit Süreci Parlamentoda Oylanacak





Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi, Brexit yani ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreciyle ilgili kararını verdi. Mahkeme, AB üyeliğini resmen sonlandıracak Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinin, parlamentonun onayı olmadan devreye sokulamayacağına hükmetti.



Kararın 8'e karşı 3 'hayır' oyuyla verildiğini belirten Yüksek Mahkeme Başkanı David Neuberger gerekçesini ise şöyle açıkladı:



"Birleşik Krallık AB sözleşmelerinden çekildiğinde yasalarla ilgili yararlanılan kaynaklara erişemeyecek. Daha da ötesi, vatandaşlar için değerli olan bazı haklar değişecek. Bu nedenle hükümet, parlamentonun onayını almadan 50. maddeyi yürürlüğe sokamaz."



Söz konusu maddenin devreye girmesiyle AB ile Birleşik Krallık ilişkilerinin ve ayrılma koşullarının müzakere edileceği iki yıllık süreç başlayacak.



Brexit Bakanı David Davis, mahkeme kararının açıklanmasının hemen sonrasında yaptığı konuşmada, vakit kaybetmeden kolları sıvayacaklarını duyurdu. Davis, "Hükümete, AB'nden ayrılma sürecini resmen başlatan 50. maddeyi devreye sokmak için yetki veren yürütmeliği en kısa zamanda hayata geçireceğiz" dedi.



İskoçya'nın lideri Nicola Sturgeon ise, Birleşik Krallık ile AB arasında yürütülecek müzakerelerde sadece hükümetin değil parlamentonun da söz sahibi olmasını savundu.



Sturgeon, "Bizim vekillerimiz Brexit aleyhine oy kullanmışken 50. maddenin hayata geçirilmesini desteklemeleri beklenemez. Bence burada önemli olan parlamentonun rolünün 50. madde ile ilgili oylamayla sınırlı kalmaması. Meclis ayrıca müzakerelere de dahil olmalı. Başbakan geçen hafta, Birleşik Krallık ile AB arasında ipleri tamamen koparan bir yol çizdi. Ne parlamento ne de halk arasındaki çoğunluğun bu keskin ayrılmayı onayladığını düşünüyorum" yorumunu yaptı.



Avrupa Birliği'nden çıkma kararı İskoçya'da bağımsızlık söylemlerini tekrar gündeme taşıdı.



Birleşik Krallık'ta, 23 Haziran'da yapılan referandumda halkının yüzde 51,9'u AB'den ayrılma yönünde oy kullanmıştı.



Muhalefet ile hükümet kısmen anlaşmıştı



Yüksek Mahkeme'nin kararı Brexit sürecinde sürprizlere yol açmayacak. Zira geçen ay Avam Kamarası'nda 50. maddenin işletilmesiyle ilgili, bağlayıcı olmayan iki oylama yapılmıştı.



Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin, hükümetin müzakerelere dair planlarını kamuoyula paylaşması yönündeki teklifi 75'e 448 oyla kabul edilmişti. İlk oylamadaysa 50. maddenin, Mart 2017'den önce devreye sokulması 89'a karşın 461 oyla onaylanmıştı.



Muhalefet, müzakerelerin şeffaf yürütülmesi karşılığında Brexit sürecinde hükümeti engellememekten yana tavır almıştı.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: Brexit oylanacak Avrupa Birliği Krallıkın İngiltere siyaseti parlamentoda süreci Referandum Birleşik Theresa May Gepost: 24 januari 2017