Birleşik Kamu-İş Sendikası Kazancı Yokuşu'nda Anma Yaptı

Haber-Kamera: Özgür EREN İstanbul DHA



Birleşik Kamu İş Sendikası, 1 Mayıs kutlamalarında hayatını kaybeden işçileri anmak için Taksim'de bir araya geldi. Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakan grup Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktıktan sonra basın açıklaması yaptı. Birleşik Kamu İş Sendikası üyesi bir grup saat 10.00'da 1 Mayıs kutlamalarında hayatını kaybedenleri anmak içi Atatürk Kültür Merkezi önünde toplandı. Sloganlar eşliğinde Taksim Meydanına yürüyen grup Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ardında grup Kazancı Yokuşu'na geçerek basın açıklaması yaptı.



Grup adına açıklama yapan Eğitim-İş Genel Başkanı Mehmet Balık "1977 yılında yaşadığımız acı olayın yıl dönümünde onları anmak için buradayız. Ülkemizde son yıllarda en fazla iş cinayetinin olduğu ve işçi ölümlerinin yaşandığı bir dönemi yaşamaktayız. Maden kazalarının fıtrat olmasıyla başlayan bir süreci takip ediyoruz. Bu tür kazaların olmaması ve tedbirlerin alınması için buradan hükümete sesleniyorum. İşçiler ölmesin, kamu çalışanları ölmesin. Hak ettiğimiz insanca yaşama kavuşabilelim" diye konuştu. Açıklamanın ardından sendika üyeleri ellerindeki karanfilleri Kazancı Yokuşu'na bırakarak olaysız bir şekilde dağıldı.







Görüntü dökümü:



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-Grubun elindeki çelenkten görüntü



-Grubun Taksim Meydana yürümesi



-Grubun slogan atması



-Grubun Anıta çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunması



-Kazancı Yokuşu'nda Eğitim İş Genel Başkanı Mehmet Balığın açıklaması



-Grubun Karanfil bırakması



-Grubun dağılması



-Genel ve yakın detaylar