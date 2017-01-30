Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ruslara Vize Kolaylığı

– Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı Raşid el-Mektum, Bakanlar Kurulu tarafından sunulan Ruslara giriş vizelerinin ülkenin sınırında verilmesini ön gören kararnamesini onayladı.



Ruslara, 30 günlük giriş vizesi sınır kontrol noktalarında verilecek. Kararname, söz konusu vizelerin 30 güne kadar uzatılmasını da öngörüyor.



İki ülkenin stratejik ortaklık kapsamında alınan bu kararın amacının ekonomi ve turizm alanlarındaki işbirliğinin pekiştirilmesi olduğu öğrenildi.



Son iki yılda Birleşik Arap Emirliklerini 600 binden fazla Rus ziyaret etti. Şu an itibariyle her hafta ülkeler arasında 56 düzenli uçuş yapılıyor. - Moskova