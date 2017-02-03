Birkonfed Başkanı Ünsal: Diyarbakır'a 400 Milyon Lira Tutarında Yatırım Yapacağız

BİRLEŞTİRİCİ İş Dünyası Konfederasyonu (BİRKONFED) Genel Başkanı Osman Ünsal, konfederasyon olarak Diyarbakır'a sağlık, tarım ve tekstil alanında 400 milyon lira tutarında yatırım yapacaklarını ifade ederek, "Terörden, fitneden uzak, artık rahat gezilebilir bir Diyarbakır'ın olması bizi son derece umutlandırmıştır. Buraya gelirken de, ciddi bir heyecanla geldik" dedi.



Yatırım alanlarında incelemeler yapmak üzere Diyarbakır'a gelen BİRKONFED Genel Başkanı Osman Ünsal, kente tekstil, sağlık ve tarım alanda toplamda 400 milyon lira değerinde yatırım yapacaklarını açıkladı. Konfederasyon olarak Türkiye'nin 7 bölgesinde 2,5 milyar lira değerinde kuracakları 7 Onkoloji Hastanesi ve kemoterapi kompleksinin birini Diyarbakır'da kuracaklarını ifade eden Ünsal, Diyarbakır'a ciddi yatırım hamlelerini gerçekleştireceklerini söyledi. Ünsal, şunları söyledi:



"Biz Diyarbakır'ın yaşadığı en zor süreçlerinde, hain PKK'nın Sur'da yaptığı eylemler sürecinde Diyarbakır'daki kardeşlerimizin yanında olduk. Konfederasyon olarak Diyarbakırlı kardeşlerimize 3 tane sözümüz vardı. Bunlardan birincisi mağdurlara yardımcı olmak, ikincisi Sur'dan göç eden ailelerin çocuklarına burs vermek, üçünsü ise Diyarbakır'ın geneline istihdam alanı oluşturmaktı. Çok şükür ilk sözümü yerine getirdik. Şimdi Diyarbakır'a yatırım konusu kaldı. BİRKONFED olarak, yatırım konusunda Diyarbakır'da çeşitli görüşmeler yaptık. Konfederasyon olarak Diyarbakır'a ciddi bir yatırım hamlesi gerçekleştireceğiz. Sayın Başbakanımızın açıkladığı 23 ilde teşvik paketi, bizim için umut verici. Biz de bu çalışmayı Diyarbakır'da başlatmayı uygun gördük. Diyarbakır'da sağlık, tekstil ve tarım alanında ciddi yatırımlar yapacağız. Yatırım bedelimizi şu anlık 350-400 milyon lira tutarında. İlk olarak tekstil alanında yatırımlarımız olacak. Akabinde, Türkiye genelinde 7 bölgede yapmayı plandığımız maliyeti toplam 2,5 milyar lira olan onkoloji hastanesi ve kemoterapi kompleksinin birini Diyarbakır'da kuracığız. Hükümetimizin yapmış olduğu çalışmaları son derece verimli görmekle beraber, iş dünyası olarak bu süreçte bize ciddi sorumluluklar düştüğünün farkındayız.



"BURAYA GELİRKEN CİDDİ BİR HEYECANLA GELDİK"



Diyarbakır'a gelince heyacan yaşadıklarını aktaran Ünsal, iş dünyasına bölgeye yatırım yapması için çağrıda bulanarak, "Diyarbakır, çok kozmopolit bir ilimizidir. Diyarbakır'a baktığımızda doğu bölgesinde bir kale gibi görünüyor. Doğunun sıkıntılarını üstlenen yükü ağır bir ilimizdir. Doğuda terör örgütünün yapmış olduğu kirli faaliyetlerden sonra, böyle bir sıcak ortamın oluşması, terörden fitneden uzak, artık rahat gezilebilir bir Diyarbakır'ın olması bizi son derece umutlandırmıştır. Buraya gelirken ciddi bir heyecanla geldik. Buradan bütün iş dünyasına seslenmek istiyorum, Türkiye'nin 81 ili bizim için değerli ve önemlidir. Bu süreçte ülkemizi daha müreffeh bir noktaya ulaşmak için hep birlikte çalışmalıyız. Diyarbakır'da tekstil alanında çok ciddi bir boşluk var. Ama bununla alakalı burada çok ciddi projeler de var. Özellikle tekstil kentin kurulması, altyapıların hazırlanması bizim için umut vericidir. Biz tekstil alanında yatırımlarımızı Diyarbakır'a kaydıracağız. İnşallah Diyarbakır 1 yıl içerisinde çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız, istihdam alanında çok ciddi kaynaklar oluşturacağız" diye konuştu. - Diyarbakır