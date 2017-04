Birinci Meclisteki Törende 15 Temmuz Vurgusu

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, TBMM'nin açılışının 97'nci yıldönümü nedeniyle Birinci Mecliste düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Milletin iradesini hiçe sayan 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı TBMM üyeleri tek vücut olarak direnmiş ve milletin iradesine sahip çıkmıştır. Bundan sonra da 15 Temmuz'da yaptığımız gibi siyasi fark gözetmeksizin millet olarak bu iradeye her zaman sahip çıkmalıyız" dedi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 97'nci yıldönümü dolayısıyla Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde tören düzenlendi. Törene TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve milletvekilleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Birinci Meclis olağanüstü yetkilere sahip bir meclisti. Bütün haklar seçim ile belirlenmiş, bütün yetkiler seçimle verilmiştir. Kabul edilen ilk anayasamızda vatanın birliği ve milletin bütünlüğünün yegane temsilcisinin TBMM olduğu vurgulanmıştır. TBMM 97 yıldır bu onuru taşımaktadır. Birinci Meclisteki farklı fikirlere sahip milletvekilleri de milletin temsilcileri olarak görev yapmışlardır. Onlar fikri ayrılıklarını, devletimizin bağımsızlığına ve milletin hürriyetine kavuşmasına muhalefet sebebi olarak kullanmamışlardır. Birinci Meclisin taşıdığı bu asil davranışı hepimiz korumalıyız. Onların hassasiyetine bugün daha çok ihtiyacımız vardır. Türkiye Cumhuriyeti devletini göz bebeğimiz gibi korumak zorundayız" diye konuştu.



Meclis iradesinin milletin iradesi olduğunu vurgulayan Aydın, Birinci Meclisin açılışında tezahür eden millet iradesinin 15 Temmuz'da da kendini gösterdiğini söyledi. Milletin iradesini hiçe sayan hain darbe girişimine karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tek vücut olarak direndiğini ve milletin iradesine sahip çıktığını kaydeden Aydın, "Bundan sonra da 15 Temmuz'da yaptığımız gibi siyasi fark gözetmeksizin millet olarak bu iradeye her zaman sahip çıkmalıyız. Demokrasimize kasteden her türlü ihanet girişimini hep birlikte bertaraf etmeliyiz" ifadelerini kullandı.



Çocukların ve gençlerin 23 Nisan'ı iyi anlaması gerektiğini belirten Aydın, "Bağımsızlık ve hürriyet ne pahasına elde edildiğini iyi bilmeli, bastıkları yerleri toprak diyerek geçmemelidirler. Bugün milletçe sevinç günümüzdür. Hürriyet ve bağımsızlık 23 Nisan ile simgeleşmiştir. Dünyadaki çocuklara armağan edilmiş başka bayram yoktur. Bu nedenle 23 Nisan son derece kıymetlidir" açıklamasında bulundu.



Konuşmasının ardından Meclis Şeref Defteri'ni imzalayan Aydın, "Devletimizin maruz kaldığı 15 Temmuz 2016'daki hain darbe teşebbüsüyle milli birliğimize kast eden içimizdeki hainler, bağımsızlık idealinden hiçbir zaman vazgeçmeyen milletimizin feraseti ve devletimizin dirayetli liderleri sayesinde hedeflerine ulaşamadan etkisiz hale getirilmiştir. Millet olarak hedefimiz, milli birlik ve bütünlüğümüzü muhafaza ederek gelişmiş ülkelerin de önünde yer almaktır. Çocuklarımız ve gençlerimiz bu konuda en büyük güvencelerimizdendir" dedi.



Daha sonra TBMM Başkanvekili Aydın ile MHP Genel Başkanı Bahçeli ve beraberindeki milletvekilleri Birinci Meclisi gezdi. Ankara Seğmenler Kulübünün yaptığı gösterinin ardından program sona erdi. - ANKARA