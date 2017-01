Birinci İnönü Zaferi'nin 96. Yıl Dönümü

Başbakan Binali Yıldırım, Birinci İnönü Zaferi'nin yıl dönümünde, "Vatanımız, bayrağımız ve cumhuriyetimiz şehit ve gazilerimizin bizlere emanetidir. Milletimizin her bir ferdinin bu mukaddes emanetlere sadakatle sahip çıkacağına inancım tamdır." değerlendirmesini yaptı.



Yıldırım, Birinci İnönü Zaferi'nin 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, zaferin, birbirine kenetlenerek en zor şartları kolayca aşmayı başaran milletin ordusuna ve meclisine duyduğu güveni pekiştirdiğini belirtti.



Vatanı ve istiklali söz konusu olduğunda Türk milletinin önünde hiçbir gücün duramayacağına tarihin bu zaferle bir kez daha şahit olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:



"Türk milleti, savaşlardan, işgallerden ve göçlerden yorgun düşmesine rağmen Kurtuluş Savaşı'nın her safhasında büyük fedakarlık ve kahramanlık örnekleri sergileyerek büyük zafere ulaşmıştır. Vatanımız, bayrağımız ve cumhuriyetimiz şehit ve gazilerimizin bizlere emanetidir. Milletimizin her bir ferdinin bu mukaddes emanetlere sadakatle sahip çıkacağına inancım tamdır. Birinci İnönü Zaferi'nin 96. yıldönümünü en içten duygularımla kutluyor, başta Mustafa Kemal Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum."