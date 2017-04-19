Dicle Üniversitesi Hastaneleri Sosyal Komite organizasyonunda gerçekleştirilen 'Birinci Çocuk Şenliği' renkli başladı. Komite Başkanı Başhemşire Rahime Atlı, personel çocuklarına yönelik yapılan şenliğin geleneksel hale getirileceğini söyledi.



Üniversite yerleşkesindeki konferans salonunda yapılan şenliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Recep Dursun, Başhemşire Rahime Atlı, hastane personeli, eş ve çocukları katıldı. Sahnelenen oyundan önce bir konuşma yapan Sosyal Komite Başkanı Başhemşire Rahime Atlı; "Başhemşirelik görevini devir aldıktan sonra hastanelerimizde bir şeylerin eksik olduğunu hissettik. Bu eksikleri gidermek için mesai arkadaşlarımla Sosyal Komite'yi kurduk. Bu komitenin daha önce yaptığı ve yapacağı etkinliklere çocuk şenliğini de eklendi. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz 1. Çocuk Şenliği gerçekten büyük bir özveri ile hazırlandı. Aslında çocuk şenliğini yapmamızdaki en önemli neden, çocuklarımızın sosyal yönünü geliştirmek, yani hayatlarında derin izleri olacak bir günü yaşatmak diye düşünüyorum. Biz bu etkinliği gerçekleştirirken aslında bizlerin hayatında da güzel bir iz bıraksın istedik. Amacımız personellerimizi, eş ve çocuklarını bir araya getirip, hem kaynaştırmak, hem de eğlendirerek motivasyonlarını artırmaktır. Bu yöndeki etkinliklerimiz devam edecek. Bu güzel etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan Başhekimimiz Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu'na, tüm misafirlere ve davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Çocuklar hem eğlendi hem oynadı



Dicle Üniversitesi Tiyatro Grubu Öncü Çocuk Kulübü oyuncularının sahnelediği Tom ile Jeri müzikal oyunu başlamadan önce oyuncular çocuklara neşeli dakikalar yaşattı. Çocukları sandalye kapma ve balon patlatma oyunları başta olmak üzere çeşitli oyunlarla eğlendiren tiyatro gurubu, daha sonra Tom ve Jeri müzikal tiyatro oyununu sahneledi. 40 dakika süren oyun çocuklara neşeli dakikalar yaşattı. Palyaço ve kovboy karakteri de çocukların ilgi odağı oldu. Oyun sonundan oyuncular çocukların ve ailelerinin ilgi odağı oldu, birlikte hatıra fotoğrafları çekildi. - DİYARBAKIR