Birimler Arası Turnuvada Dostluk Kazandı

Yıldırım Belediyesi tarafından birimler arasında düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.



Yıldırım Belediyesi'nin, birimler arasında dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediği futbol turnuvası, Fen İşleri Müdürlüğü ile Spor İşleri Müdürlüğü arasında oynanan final karşılaşması ile sona erdi. Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi'nde normal süresi 7-7 biten final maçında penaltı atışları sonucunda Fen İşleri Müdürlüğü'nü 5-4 mağlup eden Spor İşleri Müdürlüğü, geçen sene son maçta kaçırdığı şampiyonluk kupasının sahibi oldu.



Kupa töreninde fair play ruhu içerisinde mücadele eden bütün belediye çalışanlarını tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "64 maçlık uzun bir futbol şöleninin ardından, başta şampiyon olan Spor İşleri Müdürlüğü olmak üzere turnuva süresince mücadele eden tüm takımlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Dostluk ve kardeşlik duygularının birimlerimiz arasında daha da geliştiği organizasyonda önemli bir sakatlık yaşanmaması da bizleri sevindirdi" dedi.



Turnuvada şampiyon olan Spor İşleri Müdürlüğü'ne kupasını Başkan Edebali verdi. - BURSA