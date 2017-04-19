Birikim Okullarından Aa'ya Ziyaret

Birikim Okulları Genel Müdürü Yusuf Yalçın, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan'ı ziyaret etti.



Yalçın, Genel Müdür Yardımcısı Adem Doğan'ın da katıldığı ziyarette, kurumlarının eğitim faaliyetlerini anlatarak, 29 Nisan Cumartesi günü düzenleyecekleri "21. Yüzyılda Genç" temalı 6. Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu programına ilişkin değerlendirmede bulundu.



Sempozyumun, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezinde saat 10.00'da başlayacağını ve "Medeniyet Oturumu", "Bağımlılık Oturumu" ile "Sosyalleşme Oturumu" konu başlıklarının ele alınacağını belirten Yalçın, saat 14.30'da sertifika töreni ile sona ereceğini dile getirdi.



Altınalan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, AA'nın çalışmaları hakkında konuklarını bilgilendirdi.