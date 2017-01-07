Küçükçekmece'de rüzgarın etkisiyle yol kenarında biriken kar kütlesi insan boyunu aştı. Bazı mahalle sakinleri biriken karı eğlenceye çevirdi. Boylarını aşan karın içine girenler görüntü çekmeyi ihmal etmedi.
- İstanbul
Biriken Karın İçinde Kayboldu
Küçükçekmece'de rüzgarın etkisiyle yol kenarında biriken kar kütlesi insan boyunu aştı.
Küçükçekmece'de rüzgarın etkisiyle yol kenarında biriken kar kütlesi insan boyunu aştı. Bazı mahalle sakinleri biriken karı eğlenceye çevirdi. Boylarını aşan karın içine girenler görüntü çekmeyi ihmal etmedi.
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