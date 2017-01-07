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Biriken Karın İçinde Kayboldu

Biriken Karın İçinde Kayboldu

Küçükçekmece'de rüzgarın etkisiyle yol kenarında biriken kar kütlesi insan boyunu aştı.

Biriken Karın İçinde Kayboldu

Küçükçekmece'de rüzgarın etkisiyle yol kenarında biriken kar kütlesi insan boyunu aştı. Bazı mahalle sakinleri biriken karı eğlenceye çevirdi. Boylarını aşan karın içine girenler görüntü çekmeyi ihmal etmedi.

- İstanbul

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