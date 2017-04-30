Biri Çekti Biri Resmetti

Ressam Fatoş Hun ile fotoğraf sanatçısı Selma Arslan'ın birlikte hazırladıkları sergi, Ödemiş Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide yağlı boya resim ve fotoğraf olarak toplam 29 eser yer aldı.



Sergi açılışına Ödemiş Müze Müdürü Feride Kat, Ödemiş Kütüphane Müdürü Sevda Talu, Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özbudak, Ödemişli Profesörler Veli Sevin ile eşi Necla Sevin, Ödemiş Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Yelda Öztürk Çağrıcı ve Ödemiş Toplum Sağlığı Merkezi'nden Doktor Sevgül Barış ile Ödemişli sanatseverler katıldı.



Sergi hakkında konuşan ressam Fatoş Hun, "Buradaki yağlı boya resim çalışmalarını yaklaşık 1,5 yıldan bu yana sürdürmüştüm. Ben yağlı boya alanında çalışırken arkadaşım Selma Arslan da fotoğraf alanında yurt içinde ve çeşitli ülkelerde çalışmasını gerçekleştirdi. İyi bir çalışma olduğuna inanıyoruz" dedi. Sergide fotoğraflarını sanatseverlerle buluşturan Selma Arslan da, "Türkiye'den ve başka ülkelerden çekilen ilginç fotoğraf karelerini sergide sanatseverlerle buluşturduk. Sergimiz 10 Mayıs'a kadar açık kalacak" diye konuştu.



Ödemişli Profesör Veli Sevin de şunları söyledi: "İki farklı sanat dalının muhteşem bir sergi ile bir araya gelmesine tanık olduk. Sevgili Selma Arslan ve Fatoş Hun hanımefendileri kutlamak istiyorum. Sevgili Selma Arslan'ın çektiği fotoğraf karelerini sevgili arkadaşı Fatoş Hun'un ressamlık becerisiyle tuvale birebir yansıtmasıyla ortaya bu müthiş eserler çıktı. Benim gibi sergiyi yakından izleme fırsatı bulan sanatseverlerin sergiyi beğendiklerini umuyorum. Bundan sonra da her iki arkadaşlarımızın da açacak olduğu sergileri merakla bekleyeceğiz." - İZMİR