Birgi'de İşyerlerini Soyan 3 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nin tarihi ve turistik mahallesi Birgi'deki hediyelik eşya ve doğal gıda ürünleri satan toplam 10 işyerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.



Birgi Mahallesi'nde erişteden patatese kadar pek çok doğal ürün ile tülbentten şala ve tespihe kadar hediyelik eşyanın satıldığı 10 işyerinden, geçen 6 Ocak'ta hırsızlık yapıldı. İşyerlerinin kepenklerinin kilitlerini demir makasla keserek bir çok ürünü alan hırsızların yakalanması için jandarma güvenlik güçleri çalışma başlattı.



Mahalle giriş çıkışlarındaki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, işyerlerinden hırsızlık yapan kişilerin yaşları 21 ile 23 arasında değişen İ.T., Ö.T. ve M.K. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde araçlarında yapılan aramalarda demir kesme makası, eldiven, çekiç, tornavida, gibi birçok suç aleti ile hırsızlık yapılan işyerlerinden çalmış çeşitli gıda ürünü ve bijuteri malzemeleri ve esrar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.T. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



- İzmir