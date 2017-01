Bireyselleştirilmiş Aksiyon Planı Nedir?

Akademist Uluslararası Eğitim Danışmanı İsmail Topkaya, bireyselleştirilmiş aksiyon planının ne olduğunu Wise TV'ye anlattı.



Topkaya, "Her öğrencimiz için danışmanlarımızın kullandığı bir software programımız var. Her bir öğrencinin datası, planı, programı, sınavları aldığı anketler hepsi bir yerde tutuluyor. Dolayısıyla bir öğrencini faaliyetleri diğer öğrencinin faaliyetleriyle karışmıyor. Aynı okuldan aynı sınıftan bile olsalar, o öğrenciler aynı faaliyetleri yapmıyorlar. Yapabilirler, tercihleri o yöndeyse tamam ama mümkün olduğu kadar öğrencinin iyi olduğu, güçlü olduğu tarafları belirleyip o alanda faaliyetlere yönlendiriyoruz. Hatta sınavları bile farklılaştırıyoruz. Eğer bir öğrenci dil noktasında güçlüyse dil sınavlarına hazırlıyoruz. Dolayısıyla farklılaştırmaya, bireyselleştirmeye gidiyoruz. Yani bizim çantamızda belli sayıda okul ve belli sayıda program yok, biz öğrenciye uygun elbise dikiyoruz. Her öğrenci için mikro bir program belirliyoruz" diyerek tüm öğrenciler için ayrı planlamalar ayrı çalışmalar gerçekleştirildiğini vurguladı.