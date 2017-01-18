Bireysel Sulamaya Ekipman Desteği

Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu bireysel sulama makine ve ekipman alımlarına hibe desteği verileceğini bildirdi.



İl Müdürü Harun Kabaoğlu, tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanlarının üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla, bireysel sulama makine ve ekipman satın alımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğ Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini aktardı.



Kabaoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, program kapsamında, tarla içi damla, yağmurlama, mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, Lineer, Center Pivot ve Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması ile Güneş Enerjili sulama sistemleri kurulması yatırımları desteklendiğini söyledi.



Kabaoğlu, yüzde 50 hibe desteği ödemesinden çiftçilerin ve tüzel kişiliklerin yararlanabileceğini belirtilerek, hibe üst limiti olarak çiftçiler için 50 bin lira tüzel kişiler için (şirketler, tarımsal amaçlı kooperatif ve sulama kooperatifleri) 100 bin lira olarak belirlendiğini hibe programından yararlanmak isteyen yatırımcıların, uygulama rehberinde belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte en geç 14 Şubat 2017 tarihi mesai bitimine kadar İl Müdürlüğüne müracaatta bulunmaları gerektiğini bildirdi. - DÜZCE