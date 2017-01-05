Bireysel Sulama İçin Alımlara Hibe Desteği

Kırklareli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bireysel sulama makine ve ekipman alımları destekleme başvurularının başladığını duyurdu.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında gerçek kişiler için 100 bin lira, tüzel kişiler için 200 bin liraya kadar bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının yüzde 50'sine hibe yoluyla devlet desteği sağlanacağı bilgisi verildi.



Tarla içi damla sulama, yağmurlama sulama sistemi, mikro yağmurlama sulama sistemi, güneş enerjili sulama sistemi, lineer sistem, center pivot sistem ile tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alımlarının destekleneceği de ifade edilen açıklamada, desteklerden yararlanmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi'ne başvuruda bulunabilecekleri kaydedildi.



Açıklamada başvuruların 14 Şubat Salı günü sona ereceği aktarıldı.