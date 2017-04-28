Birel İnşaat, Mudanya'da 'Saraylar' Vaat Ediyor…

Birel İnşaat'ın Mudanya Saraylar projesi, 2+1, 3+1, 4+2 havuzlu köşk olmak üzere 6 blok 36 adet daireden oluşuyor.

Birel İnşaat, Mudanya'da 'Saraylar' Vaat Ediyor…

Birel İnşaat'ın Mudanya Saraylar projesi, 2+1, 3+1, 4+2 havuzlu köşk olmak üzere 6 blok 36 adet daireden oluşuyor.

Kaynak: Dunya.com

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Saraylar, Mudanya, İnşaat
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