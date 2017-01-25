Birecik'teki Tekstil Fabrikasında 300 Kadın Çalışıyor

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesinde 3 yıl önce faaliyete geçen tekstil fabrikasında 300 kadına iş imkanı sağlandı.



Karşıyaka Mahallesi'nde 3 yıl önce açılan tekstil fabrikası 300 kadına iş kapısı oldu. İlçede en fazla kadın işçi istihdam eden fabrika unvanına sahip olan firmada, sipariş üzerine günde 6 bin tekstil ürünü imal ediliyor. 300 kadını istihdam ettiklerini anlatan fabrikanın işletme sorumlusu Cemal Erkoç şöyle konuştu:



"Birecik'te açtığımız tekstil fabrikasında imal ettiğimiz giysileri Rusya, Almanya, Romanya ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediyoruz. Yurt içinde gelen siparişlerimiz de oluyor. Burada çalışan işçilerimiz hepsi kadın, işlerini severek yapıyorlar. İlerleyen dönemlerde 300 olan kadın işçi sayımızı, 500'e çıkartmak istiyoruz" dedi.



Birecik Ticaret Odası Başkanı Müslüm Acar da, ilçede iş sahalarına ihtiyaç duyulduğunu ve buna cevap verecek yeni işletmelerin kurulmasını beklediklerini söyledi. İstihdam için yatırım çağrısı yapan Acar, "Bölgemize gelmek isteyen iş adamlarının gelip burada gönül rahatlığıyla yatırım yapmalarını bekliyoruz" diye konuştu.