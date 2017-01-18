Birecik'te Yangın

Birecik ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.



Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi Hastane Caddesi'nde Osman Akar'a ait iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.



Yangında iş yerinde maddi hasar oluştu.



İş yeri sahibi Akar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın dolayısıyla üzgün olduğunu ancak can kaybı olmaması ve çevreye zarar vermemesinin kendisini teselli ettiğini söyledi.