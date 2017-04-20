Birecik'te "Turizm Haftası" Etkinlikleri

Birecik ilçesinde "Turizm Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlandı.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hafta dolaysıyla Ayşe Faruk Pınarbaşı Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlediği etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmaların ardından öğrenciler, şiir ve türküler seslendirdi, 15 Temmuz darbe girişiminin anlatıldığı slayt gösterimi yapıldı.



Okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan yöresel yemeklerin sunumu yapıldı. Sergiyi gezen Kaymakam Kadir Perçi ile eşi Fadime Perçi sergilenen yemekler hakkında bilgi aldı.



Etkinliğe Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çopur, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Atakan Alper, İlçe Emniyet Müdür Vekili Bayram Akşit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Tavacı ve kurum amirleri katıldı.