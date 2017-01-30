Otomobile Çarpan Motosikletli Öldü

Şanlıufra'nın Birecik İlçesi'nde, otomobile çarpan motosikletin sürücüsü 53 yaşındaki Halil Kaya yaşamını yitirdi.

OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI

Kaza, sabah saatlerinde Yeşildağ Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine giden 7 çocuk babası Halil Kaya yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkıp Salih Karabası'nın kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan motosiklet sürücüsü Halil Kaya, otomobilin altında kaldı.

MİNİBÜS DEVRİLDİ

Bu sırada kaza yapan motosiklet ile otomobile çarpmamak için manevra yapan Ali Sorgunalp'ın kullandığı minibüs ise kontrolden çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Halil Kaya'nın öldüğü belirlendi. Kaya'nın cesedi olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Birecik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Devrilen minibüsün sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.