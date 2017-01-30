Birecik'te Otomobil Hırsızlığı

Birecik ilçesinde çalınan otomobil, polisin çalışmasıyla bulundu.



Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesinde yaşayan Mahmut K,'nin, 63 LS 969 plakalı otomobilinin evinin önünde çalındığını bildirmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.



Ekipler otomobili, Fırat Nehri'nin kenarındaki sahil yolunda terk edilmiş halde buldu.



Otomobilin düz kontak yapılarak çalındığını belirleyen ekipler, yapılan incelemenin ardından aracı sahibine teslim etti.