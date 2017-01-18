Birecik'te, Işyeri Yangını

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'nde, elektronik malzemesi satan bir işyerinde elektrik kontağı yüzünden çıktığı tahmin edilen yangın, hasara neden oldu.



Yangın, gece geç saatlerde Meydan Mahallesi'nde elektronik malzeme satışı yapılan Osman Akar'a ait iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre kapalı olan işyerinden duman ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine geçen itfaiye müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Elektrik kontağı yüzünden çıktığı tahmin edilen ve hasara neden olan yangını haber alan işyeri sahibi Osman Akar, kimsenin yaralanmamasının kendisini teselli ettiğini söyledi.