Birecik'te Hırsızlık

Birecik ilçesinde baklavacıya ait imalathaneden 5 çuval fıstık içi çaldığı belirlenen 3 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi Ocak Sokak'ta Murat Yalçın'a ait imalathanenin kepenklerinin açık olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.



Polisin iş yerinde yaptığı incelemede, 5 çuval fıstık içinin çalındığı belirlendi.



Olayla ilgili hırsızlık yaptığı değerlendirilen E.K, Y.B ve İ.A. gözaltına alındı, çalınan fıstık içi iş yeri sahibine teslim edildi.



İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.