Birecik'te Gasp ve Darp İddiası

Birecik ilçesinde iki kişiyi darp ve gasp ettiği iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Müslüm K. ile Müslüm Y. Kurtuluş Mahallesi Tünel Sokak'ta 27 F 0643 plakalı araçla gezerken Özgür P. ile Ayhan A. kendilerini gidecekleri yere götürmelerini istedi. Talepleri kabul edilmeyen şüpheliler, araçtaki 2 kişiyi darp edip 200 liralarını gasp etti.



Yaralanan Müslüm K. ile Müslüm Y. kendi imkanları ile Birecik Devlet Hastanesine giderek tedavi oldu.



Polis tarafından gözaltına alınan Özgür P. ile Ayhan A. ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.