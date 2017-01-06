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Birecik'te Asayiş Uygulaması

Birecik'te Asayiş Uygulaması

Birecik ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 6 kişi gözaltına alındı.

Birecik'te Asayiş Uygulaması

Birecik ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 6 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince kentin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda hırsızlık, cinsel istismar, dolandırıcılık ve uyuşturucu suçlarından aranan 6 kişi gözaltına alındı.

Birecik halkının huzur ve güvenliğini sağlamak için uygulamaların devam edeceği kaydedildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Uyuşturucu, Hırsızlık, Birecik, Huzur
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