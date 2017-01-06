Birecik'te Asayiş Uygulaması

Birecik ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 6 kişi gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince kentin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda hırsızlık, cinsel istismar, dolandırıcılık ve uyuşturucu suçlarından aranan 6 kişi gözaltına alındı.



Birecik halkının huzur ve güvenliğini sağlamak için uygulamaların devam edeceği kaydedildi.