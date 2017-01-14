Birecik'te Asayiş

Birecik'te mala zarar vermekten aranan zanlı yakalanınca diğer suçlarını da itiraf etti.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalarda şüphe üzerine M.D'yi durdurdu.



Yapılan kimlik sorgusunda Mehmet D'nin mala zarar vermekten arandığını belirleyen polis şüpheliyi gözaltına aldı.



İfadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen M.D, arkadaşı R.D. ile birlikte Kurtuluş Mahallesi'nde bir işyerinde hırsızlık, Meydana Mahallesi'nde A.Ç. ile birlikte 2 evde hırsızlık, Postana Caddesi'nde bir lokantada arkadaşı F.M. ile birlikte hırsızlık, arkadaşı S.D. ile birlikte Meydan Mahallesi'nde iki otomobilde hırsızlık yaptıklarını söyledi.



İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.



Polis ekipleri, söz konusu hırsızlık olaylarına karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



- Hırsızlık yaptıkları iddiası



Birecik'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi'nde bir adreste 3 televizyon, 1 bilgisayar çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.



Polis çeşitli adreslere düzenlediği operasyonda A.Ç, H.U. ve A.A'yı hırsızlık şüphesiyle gözaltına aldı.



Şüphelilerin, çalınan eşyaları Suruç ilçesinde götürülüp sattıkları belirlendi.



Uyuşturucu operasyonu



Birecik'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalarda Kurtuluş Mahallesi'nde bazı kişilerin uyuşturucu sattığını belirledi.



Mahalleye operasyon düzenleyen polis ekipleri, M.C'in adresinde satışa hazır 26 küçük paket halinde esrar, 445 gram hint keneviri tohumu, 8 uyuşturucu hap ele geçirdi.



Ekipler, M.C'yi uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına aldı.