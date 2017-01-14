Birecik'te Araç Hırsızlığı

Birecik ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve çalıntı olduğu belirlenen otomobilin sürücüsü yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kelaynak Caddesi'nde yaptığı uygulama sırasında 27 TC 486 plakalı otomobili durdurmak istedi.



Polisin "dur" ihtarına uymayarak olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü, kısa bir kovalamanın ardından yakalandı.



Otomobilin çalıntı olduğunu tespit eden polis, sürücü Salih Karadağ'ı gözaltına aldı.