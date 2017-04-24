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Birecik'in Su Problemi Çözüme Kavuşturuluyor
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Birecik'in Su Problemi Çözüme Kavuşturuluyor

Şanlıurfa merkez ve ilçelerde vatandaşların alt yapı sorununu çözmek adına çalışmalarını özverili bir şekilde sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Birecik İlçesine bağlı Çiftlik, Bağlarbaşı ve Altınova Mahallelerinin içme suyu sorununu çözüyor.

Birecik'in Su Problemi Çözüme Kavuşturuluyor

Şanlıurfa merkez ve ilçelerde vatandaşların alt yapı sorununu çözmek adına çalışmalarını özverili bir şekilde sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Birecik İlçesine bağlı Çiftlik, Bağlarbaşı ve Altınova Mahallelerinin içme suyu sorununu çözüyor.

Şanlıurfa'nın 100 yıllık altyapı sorununa kalıcı çözümler üretmek amacıyla çalışmalarını sürdüren büyükşehir belediyesi, çalışmalarını koordinasyonlu bir şekilde devam ettiriyor.

11 bin metre içme suyu hattı döşenecek

Birecik İlçesine bağlı Çiftlik, Bağlarbaşı ve Altınova mahallelerinin içme suyu sıkıntısının çözümü için teknik çalışma başlatan ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri "grup içme suyu projesi" kapsamında bin 500 hanelik yerleşim alanına 11 bin metre içme suyu hatı döşeme işlemine başlayarak mahalle sakinlerinin yıllardır yaşadığı su sorununa çözüm üretiyor. Yıllardır taşıma suyu ve kendi imkanları ile yüzeysel kuyularla su ihtiyaçlarını gideren bölge halkı, içme suyu problemini çözmek için çalışma başlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti. - ŞANLIURFA

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