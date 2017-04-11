Birce Akalay, "Kıvanç Tatlıtuğ'un Eski Sevgilisi" Diyenlere Yanıt Verdi
Ünlü oyuncu Birce Akalay, hakkında çıkan bir haberde "Kıvanç Tatlıtuğ'un eski sevgilisi" olarak yazılmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi.
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in tasarımlarının yüzü olacağı yazılan ve Tatlıtuğ'un eski sevgilisi olduğu iddia edilen Birce Akalay haberleri görünce anında sosyal medya hesabından yanıt verdi.
"ÇIKAN HABERLER YALAN"
"Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un eski sevgilisiyle çalışıyor." diye haberler yapılmıştı. Birce Akalay bu iddialara "Çıkan haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.
İşte Birce Akalay'ın o paylaşımı:
sponsored ads